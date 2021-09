Matteo Bassetti ospite ad Accordi&Disaccordi Nove | “Bisogna allentare le restrizioni Le mascherine? Utili solo per chi ne ha bisogno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Credo che ledebbano continuare ad esserezzate da chi ne ha veramente. Se sei una persona fragile, una persona anziana, se hai fatto il vaccino, ma magari non sei sicuro di avere una risposta importante, bene ti metterai la mascherina Ffp2?. Così il professor, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico di Genova ad Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su. “anche cambiare un po’ il nostro atteggiamento perché la gente che si è vaccinata diligentemente e ha seguito le disposizioni del governo e quelle dei medici, adesso in qualche modo haanche di sentire che poi ci possa essere un ...