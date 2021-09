LIVE Spezia-Juventus 2-3 | Serie A calcio in DIRETTA | De Ligt porta avanti i bianconeri!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Gooooooooooooooooooool, Detttttttttttttttttttttt, l’olandese con il destro trova il gol sul primo palo,2-3. 72? Angolo di Chiesa che per un soffio non trova la. 70? Fuori Rabiot e dentro Bernardeschi nella. 68? Gooooooooooooooooooooool, Chiesaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, di forza Chiesa entra in area di rigore mettendo in spaccata in gol,2-2. 66? Antiste per un soffio non trova la, Locatelli respinge il pallone. 64? Maggiore prova il tiro dalla distanza, pallone totalmente fuori dai pali. 62? Morata di testa va vicino al pareggio. 60? Dybala chiama ancora all’intervento Zoet. 58? Fuori Kean e dentro Morata nella ...

Allo stadio 'Picco', il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Allo stadio 'Alberto Picco', Spezia e Juve si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22. Ma ora c'è lo Spezia di Thiago Motta, con cui si potrebbe invertire la tendenza. Nel tardo pomeriggio, i bianconeri sono attesi quindi in Liguria per una sfida che comunque non avrà mai il sapore di... Alle 18:30 allo stadio Picco di La Spezia i padroni di casa, a quota 4 punti, ospiteranno i bianconeri di Allegri, alla ricerca della prima vittoria in campionato.