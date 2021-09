Lazio: Sarri porterà Chiffi in tribunale dopo la squalifica, interviene la giustizia ordinaria (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico biancoceleste non accetta il provvedimento preso nei suoi confronti Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna titola: “Sarri salta il Toro, ma porta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico biancoceleste non accetta il provvedimento preso nei suoi confronti Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna titola: “salta il Toro, ma porta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @OfficialSSLazio | #Sarri squalificato per due giornate per 'atteggiamento intimidatorio' nei confronti di… - TuttoMercatoWeb : Lazio, Sarri squalificato per 2 giornate. 'Ha cercato lo scontro verbale e proferito espressione blasfeme' - SkySport : ULTIM'ORA LAZIO DUE GIORNATE DI SQUALIFICA PER MAURIZIO SARRI L'ALLENATORE ERA STATO ESPULSO A FINE GARA CON IL MIL… - CalcioNews24 : Brutte notizie per #Sarri e la #Lazio - junews24com : Sarri querela Chiffi: respinto il ricorso della Lazio - -