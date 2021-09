Incidenti montagna:precipita e muore noto alpinista friulano (Di mercoledì 22 settembre 2021) La rottura dell'ancoraggio sul quale si stava calando in corda doppia. E' stata questa la causa che ha fatto precipitare e morire Giovanni Anziutti, di 70 anni, di Tolmezzo, dal Crodon di Giaf nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) La rottura dell'ancoraggio sul quale si stava calando in corda doppia. E' stata questa la causa che ha fattore e morire Giovanni Anziutti, di 70 anni, di Tolmezzo, dal Crodon di Giaf nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna:precipita e muore noto alpinista friulano Anziutti, persona molto nota in Carnia e nell'ambiente dei frequentatori della montagna, era un escursionista esperto, presidente di Leggimontagna e con incarichi nell'Asca: era anche consigliere all'...

Incidenti montagna:precipita e muore noto alpinista friulano

La rottura dell'ancoraggio sul quale si stava calando in corda doppia. E' stata questa la causa che ha fatto precipitare e morire Giovanni Anziutti, di 70 anni, di Tolmezzo, dal Crodon di Giaf nelle Dolomiti Friulane.

