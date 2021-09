Il dilemma di Putin | “condannato” a governare una Russia instabile?

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “per sempre“? Non è una buona notizia per il leader del Cremlino. Il fatto che le elezioni parlamentari russe abbiano segnalato un calo del partito che sostiene il presidente,Unita, sceso sotto la maggioranza assoluta dei consensi impone profonde riflessioni al capo dello Stato. Il fatto che la conclusione degli scrutini abbia in InsideOver.

Nato, G7 e G20 Il primosi presenta quando al piano della Nato si sovrappone quello di G7 e ... Perfino Mosca sembra essere un pensiero meno ossessivo, al di là della teatralità con cuie ...In molti ridono o si indignano al cospetto dell'affermazione di taluni, tra cuie Xi Jinping, secondo cui ora bisognerebbe aprire un dialogo con i Talebani. Due considerazioni doverose: in primo luogo, dialogare significa confrontarsi senza necessariamente dover condividere ...ELEZIONI IN RUSSIA DA COPIONE [di Orietta Moscatelli] I risultati non ancora definitivi delle elezioni per la Duma di Stato del 17-19 settembre blindano il “sistema Putin” ver ...