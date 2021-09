Advertising

stroma62 : Fed pronta al tapering ma incerta sulla pandemia @sole24ore - infoiteconomia : Fed pronta al tapering ma incerta sulla pandemia - sole24ore : ?? #Fed pronta al tapering ma incerta sulla pandemia - sole24ore : ?? #Fed pronta al tapering ma incerta sulla pandemia - Italia_Notizie : Fed pronta al tapering ma incerta sulla pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Fed pronta

Il Sole 24 ORE

Si conclude la due giorni di riunione della Banca centrale americana, attesa per i tempi del tapering. Intanto la Banca centrale cinese inietta liquidità. Future Usa positivi (Il Sole 24 Ore Radiocor) ...Le condizioni dell'economia permetterebbero di ben assorbire l'annuncio di una graduale riduzione degli acquisti di titoli, ma resta l'incognita dell'evoluzione del Covid in autunno Èla Federal reserve? Annuncerà nella sua riunione di settembre il tapering, la riduzione degli acquisti di titoli? O segnalerà semplicemente l'intenzione di annunciarlo, come spesso fanno le ...Prosegue il rimbalzo delle Borse europee, che continuano a recuperare posizioni dopo la frenata di lunedì. Milano arriva a toccare un rialzo dell’1% mentre i future di Wall Street viaggiano in positiv ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si confermano in territorio positivo, anche se ripiegano dai massimi toccati in avvio di seduta. Gli operatori attendono ...