Empoli | Andreazzoli | ' Tre punti a Cagliari sono importantissimi'

(Di mercoledì 22 settembre 2021)- È unformato trasferta quello di Aurelioche ha centrato il secondo successo in campionato lontano dal Castellani come quello ottenuto a Torino con la Juve. Il tecnico ...

CAGLIARI - È unformato trasferta quello di Aurelioche ha centrato il secondo successo in campionato lontano dal Castellani come quello ottenuto a Torino con la Juve. Il tecnico azzurro, a Dazn , ...: "Che soddisfazione vincere in questo stadio!". Le dichiarazioni del tecnico dell'dopo il Cagliari Aurelioa DAZN dopo Cagliari -. VITTORIA ...Cagliari, 22 settembre 2021 - Cagliari ed Empoli si sfidano nel turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A. I toscani sono artefici di un match quasi perfetto: prima passano in vantaggio ...I ragazzi di Andreazzoli tornano a vincere, sempre in trasferta, e salgono a 6 punti in classifica. L’Empoli si fa preferire fin dai primi minuti e trova il vantaggio prima della mezz’ora con il tiro ...