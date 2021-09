Diretta Milan-Venezia 0-0: inizia la seconda frazione di gioco (Di mercoledì 22 settembre 2021) SEGUI LA Diretta DI Milan-VeneziaSECONDO TEMPO46' Si riparte dallo 0-0 a San Siro tra Milan e Venezia PRIMO TEMPOIl Milan deve vincere per tenere il passo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 settembre 2021) SEGUI LADISECONDO TEMPO46' Si riparte dallo 0-0 a San Siro traPRIMO TEMPOIldeve vincere per tenere il passo...

Advertising

xxallimac : Scozzoli in diretta e il Milan che gioca NON CE LA POSSO FA - zazoomblog : Diretta Milan-Venezia 0-0: fase di studio tra le due squadre - #Diretta #Milan-Venezia #studio - zazoomblog : Diretta Milan-Venezia 0-0: Pioli dal primo con Ballo Touré e Gabbia - #Diretta #Milan-Venezia #Pioli #primo - Agenzia_Ansa : SERIE A | In campo Milan-Venezia 0-0 e Cagliari-Empoli 0-0 DIRETTA. #ANSA - raspa90 : RT @repubblica: Calcio Serie A, quinta giornata: in campo Milan-Venezia e Cagliari-Empoli, segui la diretta delle partite -