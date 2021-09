Ungheria, multa e due gare a porte chiuse per i cori razzisti contro gli inglesi (Di martedì 21 settembre 2021) Il Comitato disciplinare della Fifa ha deciso di sanzionare la Federcalcio ungherese (Mlsz) con una multa di 200 mila franchi svizzeri e due gare a porte chiuse per il comportamento razzista di numerosi tifosi durante la partita di qualificazione mondiale tra Ungheria e Inghilterra giocata lo scorso 2 settembre a Budapest. Diversi giocatori inglesi, tra L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 settembre 2021) Il Comitato disciplinare della Fifa ha deciso di sanzionare la Federcalcio ungherese (Mlsz) con unadi 200 mila franchi svizzeri e dueper il comportamento razzista di numerosi tifosi durante la partita di qualificazione mondiale trae Inghilterra giocata lo scorso 2 settembre a Budapest. Diversi giocatori, tra L'articolo

Advertising

ipernapoli : RT @CalcioFinanza: Ungheria, multa e due gare a porte chiuse per i cori razzisti contro gli inglesi - _enz29 : RT @CalcioFinanza: Ungheria, multa e due gare a porte chiuse per i cori razzisti contro gli inglesi - sportli26181512 : #Notizie #FIFA Ungheria, multa e due gare a porte chiuse per i cori razzisti contro gli inglesi: Il Comitato discip… - CalcioFinanza : Ungheria, multa e due gare a porte chiuse per i cori razzisti contro gli inglesi - torrettweet : RT @calcioinglese: Mano pesante della FIFA nei confronti dell'Ungheria dopo i cori e gli insulti razzisti dei suoi tifosi rivolti a Sterlin… -