Spezia-Juventus, Thiago Motta: "Juve? È solo un momento difficile" (Di martedì 21 settembre 2021) Domani ci sarà Erlic? "No, è troppo presto per il suo rientro, nonostante non ci siano lesioni. Abbiamo preso la decisione di lasciarlo allenarsi a parte e vedremo poi per le prossime gare. Nel calcio esistono queste cose e ci presenteremo domani con chi è disponibile". Domani ci sarà qualche cambio? "Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, anche chi non ha fatto un'ottima preparazione, per vari motivi. Chi ha iniziato la stagione con noi ha fatto, invece, una buona preparazione. Ovviamente nel calcio non si può parlare colo del fisico perché c'è da considerare anche la testa e il momento che si vive. I miei giocatori li vedo molto ben e chi scenderà in campo contro la Juve starà bene". Quando preferiva incontrare Juventus e Milan? "Subito, perché alla fine è la realtà dei fatti quello che ...

