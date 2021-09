Manolas è un Chiellini scarso | che bordata | è successo in diretta TV

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 settembre 2021) Durante la trasmissione Il bello del calcio su Canale 8, Adriano Bacconi si è espresso sul reparto difensivo del Napoli, analizzando le alternative da affiancare a Koulibaly. Di seguito quanto detto. "è un. Nel senso che va a giocare più sulla marcatura e sull'uomo, magari non sempre è attentissimo e bravo, ma queste sono le sue caratteristiche. Rrahmani è più bravo tatticamente, non come Albiol, ma si completa bene con Koulibaly". Secondo l'opinionista, dunque, la scelta migliore sarebbe il kosovaro, che presenta caratteristiche complementari all'inamovibile Koulibaly.