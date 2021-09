Cingolani: "Aumento bollette inevitabile. Ma prezzi mitigati" (Di martedì 21 settembre 2021) Il governo tenta di mitigare i costi delle bollette di gas e luce. Sono previsti aumenti fino al 40%. Il ministro per la transizione ecologica spiega come l'Esecutivo si sta muovendo per tentare di ridurre la spesa per i cittadini Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 settembre 2021) Il governo tenta di mitigare i costi delledi gas e luce. Sono previsti aumenti fino al 40%. Il ministro per la transizione ecologica spiega come l'Esecutivo si sta muovendo per tentare di ridurre la spesa per i cittadini Segui su affaritaliani.it

Advertising

dellorco85 : Si attendono 209 miliardi da Ue (già arrivato anticipo da 25 mld) ma si parla di aumento bollette del 40%. Cingolan… - lofioramonti : Aumenta bolletta perché prezzo internazionale #gas cresce. E siccome noi non lo produciamo, siamo consumatori impot… - EleonoraEvi : Cingolani deve dimettersi. mentre in paesi come la Spagna il previsto aumento delle #bollette ricadrà sulle aziende… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Governo, Cingolani: 'Aumento bollette inevitabile. Ora cerchiamo di mitigare' - MaralbAzsc : Bollette, ecco il piano contro l'aumento. Cingolani: «Prezzi giù anche per il futuro» -