Call of Duty Vanguard ha già una serie di cheat che vengono venduti a buon mercato (Di martedì 21 settembre 2021) Con l'open beta di Call of Duty: Vanguard, i giocatori si sono trovati in una posizione scomoda fin troppo familiare, competendo contro orde di cheater. A quanto pare, la ragione di ciò potrebbe essere che il costo degli hack si è incredibilmente abbassato. Come per la maggior parte dei giochi della serie Call of Duty, gli hacker hanno preso il controllo di Vanguard, introducendo cheat da Warzone al nuovo gioco. Secondo l'account Twitter Anti-cheat Police Department, un hack in particolare viene venduto al prezzo di soli 7 dollari. "Ci sono già trucchi per COD Vanguard rilasciati e costano $ 7", ha rivelato, pubblicando schermate dell'hack. Fondamentalmente, questi trucchi operano su un modello di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021) Con l'open beta diof, i giocatori si sono trovati in una posizione scomoda fin troppo familiare, competendo contro orde dier. A quanto pare, la ragione di ciò potrebbe essere che il costo degli hack si è incredibilmente abbassato. Come per la maggior parte dei giochi dellaof, gli hacker hanno preso il controllo di, introducendoda Warzone al nuovo gioco. Secondo l'account Twitter Anti-Police Department, un hack in particolare viene venduto al prezzo di soli 7 dollari. "Ci sono già trucchi per CODrilasciati e costano $ 7", ha rivelato, pubblicando schermate dell'hack. Fondamentalmente, questi trucchi operano su un modello di ...

Advertising

infoitscienza : Call of Duty Vanguard: cosa ci aspettiamo dopo la BETA? – Speciale – PS5Videogiochi per PC e console |… - Eurogamer_it : E' già caccia ai cheat in #CallOfDutyVanguard. - WarzoneInsider : NEWS: Il nuovo evento a tempo limitato 'I NUMERI' é ora disponibile su #Warzone & #BlackOpsColdWar. ?? Completa tut… - PlayStationBit : Fa il suo ritorno la modalità #Blackout! @CallofDuty - EsportsWebit : Call of Duty League: I Seattle Surge presentano quattro nuovi giocatori -