Angers-Marsiglia mercoledì 22 settembre | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 21 settembre 2021) Sfida d'alta classifica ad, dove i locali allenati da Baticle affrontano il rampantedi Sampaoli. Per gli Scoitses prima pesante sconfitta in questo torneo ad opera del Nantes. Una gara a senso unico con i gialloverdi bravi a chiuderla in poco più di un tempo e con i padroni di casa irriconoscibili, specialmente in difesa.

Ultime Notizie dalla rete : Angers Marsiglia

Calcio d'Angolo

... 71' Harit PSG - Lione 2 - 1 54' Paquetà, 66' Neymar , 90+3' Icardi Classifica Ligue 1 PSG 18,13*, Lens 12,11, Nizza 10*, Clermont 9, Lorient 9, Montpellier 8, Lione 8, Nantes 7, ...PARIGI (Francia) - Sesta vittoria consecutiva per il Psg in Ligue 1, probabilmente la più sofferta fin qui. I parigini, infatti, sconfiggono 2 - 1 il Lione nel finale grazie a un gol di Mauro Icardi . ...Mercoledì avverrà il match fra due formazioni protagoniste di questo avvio di Ligue 2021/2022: l'Angers e l'Olympique Marsiglia si affronteranno allo stadio Jean Bouin, in un confronto valido per la s ...I parigini battono il Lione con un gol allo scadere di Icardi e rimangono primi a punteggio pieno. Crisi nera per il Lille, sconfitto anche dal Lens ...