Spalletti: "Segnali importanti, sappiamo dove vogliamo arrivare! Il nostro riferimento è la storia del club e non il +10 sulla Juve" (Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita contro l'Udinese vinta per 4 a 0. Di seguito quanto evidenziato: "Mia figlia aveva la maglia di Osimhen? L'ha scelta da sola, non gliel'ho consigliata io". "Mi aspettavo questa crescita della squadra dopo Leicester? C'erano stati Segnali importanti in Inghilterra, la squadra aveva cominciato a credere nelle proprie qualità. I calciatori posso determinare una partita con le loro giocate. Se poi assieme alle grandi qualità ci abbini atteggiamento di squadra, diventa il massimo". "Koulibaly crea danni disumani agli avversari, ha una personalità che si esprime in ogni ambito. Fabian si è abbormidito solo dopo lo 0-3, solo uno della sua classe poteva far rotolare così la palla. Lui poi può giocare anche davanti la difesa". "Zero ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita contro l'Udinese vinta per 4 a 0. Di seguito quanto evidenziato: "Mia figlia aveva la maglia di Osimhen? L'ha scelta da sola, non gliel'ho consigliata io". "Mi aspettavo questa crescita della squadra dopo Leicester? C'erano statiin Inghilterra, la squadra aveva cominciato a credere nelle proprie qualità. I calciatori posso determinare una partita con le loro giocate. Se poi assieme alle grandi qualità ci abbini atteggiamento di squadra, diventa il massimo". "Koulibaly crea danni disumani agli avversari, ha una personalità che si esprime in ogni ambito. Fabian si è abbormidito solo dopo lo 0-3, solo uno della sua classe poteva far rotolare così la palla. Lui poi può giocare anche davanti la difesa". "Zero ...

