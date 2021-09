Far West nel carcere di Frosinone: riceve la pistola in cella con un drone e spara a tre detenuti (Di lunedì 20 settembre 2021) Arriverà oggi a Frosinone Bernardo Petralia, capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dopo l’incredibile sparatoria avvenuta proprio all’interno del carcere.Un detenuto napoletano del circuito alta sicurezza, che era stato minacciato e picchiato nei giorni scorsi da altri detenuti, ha prima minacciato un poliziotto penitenziario con una pistola e poi ha sparato tre colpi verso le celle di altri detenuti.A darne notizia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, che parla di “carceri allo sbando” e sollecita interventi urgenti da parte del Ministro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 settembre 2021) Arriverà oggi aBernardo Petralia, capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dopo l’incredibiletoria avvenuta proprio all’interno del.Un detenuto napoletano del circuito alta sicurezza, che era stato minacciato e picchiato nei giorni scorsi da altri, ha prima minacciato un poliziotto penitenziario con unae poi hato tre colpi verso le celle di altri.A darne notizia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, che parla di “carceri allo sbando” e sollecita interventi urgenti da parte del Ministro ...

Advertising

SecolodItalia1 : Far West nel carcere di Frosinone: riceve la pistola in cella con un drone e spara a tre detenuti… - RassegnaZampa : #Frosinone, Far West in carcere: detenuto spara contro tre compagni di cella, aveva una pistola - alberto_pilotto : RT @SpanuAttilio: Sembrerebbe un villaggio da Far West , in realtà è la miniera d'argento in disuso , un magnifico luogo nel comune di Sass… - vitosemeraro7 : @AzzurraBarbuto In effetti nel Far West si era piu liberi! - FnsCisllazio : Far West in carcere Frosinone : detenuto spara a compagni in cella - Il Messaggero Cronaca Frosinone… -