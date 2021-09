Covid, Mattarella: “Scuola il più potente antivirus” (Di lunedì 20 settembre 2021) “La Scuola è ossigeno per la società, il suo funzionamento è specchio di quello del Paese. Il mondo della Scuola si è dimostrato un potente anti virus”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l’apertura dell’anno scolastico. “Oggi è un giorno speciale – ha detto Mattarella – allegro, di speranza e di impegno per l’intero Paese. Come ogni anno il primo giorno di Scuola suscita festa e attesa, ma quest’anno ad essere speciale è l’anno scolastico che comincia: voi, ragazze e ragazzi, tornate tutti in aula, insieme ai vostri insegnanti. Dopo le tante sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la ripartenza delle scuole a pieno regime è il segno più evidente della ripartenza ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 settembre 2021) “Laè ossigeno per la società, il suo funzionamento è specchio di quello del Paese. Il mondo dellasi è dimostrato unanti virus”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l’apertura dell’anno scolastico. “Oggi è un giorno speciale – ha detto– allegro, di speranza e di impegno per l’intero Paese. Come ogni anno il primo giorno disuscita festa e attesa, ma quest’anno ad essere speciale è l’anno scolastico che comincia: voi, ragazze e ragazzi, tornate tutti in aula, insieme ai vostri insegnanti. Dopo le tante sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la ripartenza delle scuole a pieno regime è il segno più evidente della ripartenza ...

Advertising

zazoomblog : Covid: Mattarella ‘dad ha dato contributo importante per digitalizzazione colmare divario’ - #Covid: #Mattarella… - infoitinterno : Covid: Mattarella, 'vaccini giovani hanno aiutato tutta la società, speriamo aumentino numeri' - aristocoso : L’uomo INUTILE #Mattarella elogia l’impegno degli studenti per il vaccino... ah ecco, la cultura non c’entra più nu… - MarcoMa09959502 : RT @RobyGiotto: Danimarca Covid Free, tutto libero, nessuna restrizione, #mascherina #nogreenpass all'aperto o al chiuso. La gente è tornat… - Adnkronos : #Covid, Mattarella: 'Scuola è potente anti-virus, con #vaccini mai più chiusure'. -