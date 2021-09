Adani: «Gli allenatori gestori non esistono più, sono superati dal tempo» (Di lunedì 20 settembre 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Lele Adani che, parlando del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sembra non risparmiare una nuova frecciatina a Massimiliano Allegri. Di Italiano dice: «Sa dare identità alle sue squadre. E non lo scopro di certo adesso, già a Trapani si vedeva. Alla Fiorentina ha dato subito la sua impronta, non parlo solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma soprattutto da quello motivazionale, coinvolgendo tutti nel gruppo. Anche chi sembrava fuori o veniva fischiato in passato. A Genova è stato decisivo Saponara, che i tifosi viola manco si ricordavano più fosse in rosa. sono segnali importanti, di un gruppo ritrovato e di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 settembre 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Leleche, parlando del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sembra non risparmiare una nuova frecciatina a Massimiliano Allegri. Di Italiano dice: «Sa dare identità alle sue squadre. E non lo scopro di certo adesso, già a Trapani si vedeva. Alla Fiorentina ha dato subito la sua impronta, non parlo solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma soprattutto da quello motivazionale, coinvolgendo tutti nel gruppo. Anche chi sembrava fuori o veniva fischiato in passato. A Genova è stato decisivo Saponara, che i tifosi viola manco si ricordavano più fosse in rosa.segnali importanti, di un gruppo ritrovato e di ...

