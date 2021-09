Martusciello | “Abbiamo pagato un calo di tensione | poi bella reazione Siamo sulla strada giusta”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Martusciello Abbiamo

e il momento della Lazio "Siamo comunque molto contenti, ci siamo allenati seriamente ... Questi passaggi ligià visti in altre squadre allenate da Sarri. Dispiace per non aver ...Soprattutto nella prima parterubato molte palle " ha dettoai microfoni di DAZN - anche seprestato il fianco all'avversario. Sulle reazioni d'insieme siamo molto contenti, ci siamo allenati poco dopo ...La Lazio è rimasta bloccata sul 2-2 in casa. Merito di un Cagliari battagliero che ha regalato a Mazzarri il primo punto importante. Presente in panchina al posto dello squalific ...Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio che fa le veci dello squalificato Maurizio Sarri, parla della prestazione della squadra elogiando la reazione avuta dopo esser andata in svantaggio ...