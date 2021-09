Mara Venier si collega con Francesca Fialdini: pace fatta o montatura? "Certe sceneggiate meglio evitarle" (Di domenica 19 settembre 2021) Mara Venier e Francesca Fialdini hanno siglato la loro pace in diretta su Rai 1. La conduttrice di Domenica In, in particolare, si è collegata con l'altra presentatrice durante la trasmissione, mettendo così a tacere voci e indiscrezioni sui rapporti freddi tra le due. Qualche tempo fa, infatti, la Fialdini - che conduce Da Noi… A Ruota Libera subito dopo Domenica In - non aveva saputo rispondere sul perché la Venier non lanciasse mai la sua trasmissione. Quella di lanciare i programmi successivi è una prassi nel piccolo schermo e, tendenzialmente, viene ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021)hanno siglato la loroin diretta su Rai 1. La conduttrice di Domenica In, in particolare, si èta con l'altra presentatrice durante la trasmissione, mettendo così a tacere voci e indiscrezioni sui rapporti freddi tra le due. Qualche tempo fa, infatti, la- che conduce Da Noi… A Ruota Libera subito dopo Domenica In - non aveva saputo rispondere sul perché lanon lanciasse mai la sua trasmissione. Quella di lanciare i programmi successivi è una prassi nel piccolo schermo e, tendenzialmente, viene ...

