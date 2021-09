Lazio - Cagliari 2 - 2 | primo punto della nuova era Mazzarri

Advertising

SuperSportTV : FT | RESULT WRAP Empoli 0-3 Sampdoria Venezia 1-2 Spezia Lazio 2-2 Cagliari Verona 3-2 Roma #SerieA - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Cagliari 2-2, rete di Cataldi D. (LAZ) - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lazio *1-0 Cagliari *(Immobile 45‘) #SSFootball - Fantacalcio : Lazio-Cagliari, le parole di Martusciello - Maestro1520 : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Result: Lazio 2-2 Cagliari #SSFootball -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Cagliari

Le parole di Walter Mazzarri al suo esordio sulla panchina del. Buona la prima per i rossoblù contro laBuona la prima per ildi Walter Mazzarri che all'Olimpico ha tenuto testa allafino alla fine, portandosi a casa un punto importantissimo. Ecco le parole del nuovo tecnico ...2 - 2 all'Olimpico tra. Passa in vantaggio lasul finire di primo tempo, al 45esimo con Immobile. Nella ripresa iltrova subito il vantaggio con Joao Pedro, poi al ...Il vice allenatore della Lazio non è apparso preoccupato per i risultati della squadra; di seguito le parole di Martusciello dopo Lazio-Cagliari. Le parole di Martusciello dopo Lazio-Cagliari Queste ...Dopo il brutto errore commesso nella gara d'Europa Leaugue tra Lazio e Galatasaray, Thomas Strakosha è tornato a scrivere sui social. E l'ha fatto per ringraziare i tifosi che, ...