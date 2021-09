Frosinone-Brescia lunedì 20 settembre | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 19 settembre 2021) Anticipo del primo turno infrasettimanale di Serie B, e ildi Grosso prova a dare seguito alla vittoria di Como battendo ildi Inzaghi. Seconda vittoria stagionale in trasferta per i ciociari venerdì scorso in Lombardia. Una gara messa sul binario giusto in meno di mezzora grazie ai gol di Garritano e Rohden e poi gestita InfoBetting: Scommesse Sportive e

La quinta giornata si apre già con l'anticipo di domani sera che vedrà in campo proprio ilcontro il, otto partite sono in programma martedì, mercoledì si chiuderà il turno con il ...La classifica di Serie B dopo la quarta giornata: Pisa 12 punti;10; Ascoli e Cittadella 9;e Reggina 8; Parma e Benevento 7; Cremonese e Monza 6; Perugia e Lecce 5; Spal e Cosenza 4; Crotone 3; Como 2; Ternana 1; Alessandria, Vicenza e Pordenone ...D’Angelo vince (1-3) anche a Vicenza e rimane a punteggio pieno. Finali da incubo a Monza con il pareggio (1-1) della Ternana e ribaltone (3-2) del Lecce sull’Alessandria. Sorriso Benevento che ha fer ...La partita Frosinone - Brescia del 20 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 5a giornata di Serie B ...