Singapore | torna a casa la neonata più piccola del mondo

(Di lunedì 9 agosto 2021) Sta bene ed è stata dimessa da un ospedale didopo 13 mesi di cure la bambina piùdelalla nascita: partorita dopo 25 settimane di gravidanza, pesava solo 212 grammi, all'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Singapore torna

ANSA Nuova Europa

Al National University Hospital (Nuh) dii medici avevano detto allora che la bambina aveva una "possibilità di sopravvivenza limitata" ma oggi ammettono che "contro ogni previsione e ......persone per via delle malattie causate dal fallout nucleare e delle radiazioni 1965 -...Antonino Scopelliti viene ucciso da un commando della 'ndrangheta mentre alla guida della sua BMW...Soffre ancora di una malattia polmonare cronica e avrà bisogno anche a casa di supporti per respirare. Tuttavia, i medici affermano che dovrebbe migliorare con il tempo.Sta bene ed è stata dimessa da un ospedale di Singapore dopo 13 mesi di cure la bambina più piccola del mondo alla nascita: partorita dopo 25 settimane di gravidanza, pesava solo 212 grammi, all'incir ...