Maurizio Costanzo “A The Voice Senior fuori Albano entra Orietta Berti? La Rai ha fatto bene perché …” (Di lunedì 9 agosto 2021) A breve, in autunno, ripartirà la trasmissione condotta da Antonella Clerici “The Voice Senior” che, nella sua prima edizione, è piaciuta tantissimo ma ci sarà una incredibile novità: tra i giurati che l’anno scorso erano Albano in coppia con la figlia Jasmine, Loredana Bertè Clementino e Gigi D’Alessio, è stato fatto fuori Albano con la figlia Jasmine. La reazione di Albano alla sua esclusione da The Voice Senior Anche se Albano in coppia con la figlia Jasmine era molto piaciuto, quest’anno la Rai ha deciso che il ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 9 agosto 2021) A breve, in autunno, ripartirà la trasmissione condotta da Antonella Clerici “The” che, nella sua prima edizione, è piaciuta tantissimo ma ci sarà una incredibile novità: tra i giurati che l’anno scorso eranoin coppia con la figlia Jasmine, Loredana Bertè Clementino e Gigi D’Alessio, è statocon la figlia Jasmine. La reazione dialla sua esclusione da TheAnche sein coppia con la figlia Jasmine era molto piaciuto, quest’anno la Rai ha deciso che il ...

