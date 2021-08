Piano rientro a scuola Trento, 4 scenari: anche in quello peggiore garantiti due giorni a settimana in presenza per II ciclo. Slide (Di domenica 8 agosto 2021) “A settembre tutti in classe”: è la parola d’ordine del Piano scuola della provincia di Trento. Il Trentino nell’anno appena concluso ha garantito ben 198 giorni di lezioni in presenza nella scuola primaria, 195 nella secondaria di primo grado e ben 107 giorni nel secondo ciclo, fa sapere una nota della Provincia. Nei giorni scorsi il risultato delle prove Invalsi ha visto la scuola trentina primeggiare sul resto del Paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) “A settembre tutti in classe”: è la parola d’ordine deldella provincia di. Il Trentino nell’anno appena concluso ha garantito ben 198di lezioni innellaprimaria, 195 nella secondaria di primo grado e ben 107nel secondo, fa sapere una nota della Provincia. Neiscorsi il risultato delle prove Invalsi ha visto latrentina primeggiare sul resto del Paese. L'articolo .

