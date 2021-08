Parma-Inter, tegola nerazzurra: Calhanoglu fermato da un affaticamento muscolare (Di domenica 8 agosto 2021) Hakan Calhanoglu non potrà prendere parte a Parma-Inter, sfida amichevole in ottica Serie A 2021/2022. Il centrocampista turco, ex faro della trequarti del Milan, ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il test contro gli emiliani. Il Parma potrà prepararsi adeguatamente al nuovo campionato di Serie B, dopo l’ultima sfortunata stagione in massima serie, sebbene non dovrà architettare strategia per limitare il destro di Calhanoglu. Preoccupazione però soltanto parziale per il club meneghino, in quanto trattasi di un’esclusione ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Hakannon potrà prendere parte a, sfida amichevole in ottica Serie A 2021/2022. Il centrocampista turco, ex faro della trequarti del Milan, ha accusato une non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il test contro gli emiliani. Ilpotrà prepararsi adeguatamente al nuovo campionato di Serie B, dopo l’ultima sfortunata stagione in massima serie, sebbene non dovrà architettare strategia per limitare il destro di. Preoccupazione però soltanto parziale per il club meneghino, in quanto trattasi di un’esclusione ...

