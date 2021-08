Fiorentina: solo 0-0 col Montevarchi. Nico Gonzalez a secco. Milenkovic in partenza. Vlahovic blindato (Di domenica 8 agosto 2021) Nemmeno il debutto di Nico Gonzales ha permesso alla Fiorentina di vincere l'amichevole della domenica mattina contro il Montevarchi. Amichevole praticamente a porte chiuse. Ma al di là di questa partita di nessuna importanza (se non il fatto che i viola non sono riusciti ad andare a segno contro i valdarnesi, dopo non aver segnato nemmeno contro l'Espanyol, battuto solo ai rigori) c'è un mercato da portare avanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 agosto 2021) Nemmeno il debutto diGonzales ha permesso alladi vincere l'amichevole della domenica mattina contro il. Amichevole praticamente a porte chiuse. Ma al di là di questa partita di nessuna importanza (se non il fatto che i viola non sono riusciti ad andare a segno contro i valdarnesi, dopo non aver segnato nemmeno contro l'Espanyol, battutoai rigori) c'è un mercato da portare avanti L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Tano05917997 : @verolove87 Per quei giocatori era diverso perché erano alla fine della carriera ma per hakimi e lukaku solo rabbi… - leonardobeca : RT @PietroLazze: Dopo i passi avanti di ieri, weekend d’attesa per la chiusura dell’affare Milenkovic-#WestHam. Lunedì previsti nuovi conta… - infoitsport : Fiorentina, 0-0 col Montevarchi nell’ultima amichevole. A Gonzalez manca solo il gol - _AndreaPontone : Qualcuno ha dimenticato la prima stagione interista di #Lukaku: tanti gol ma anche tanti errori (3 col Barcellona,… - sportli26181512 : Fiorentina, 0-0 col Montevarchi nell’ultima amichevole. A Gonzalez manca solo il gol: Fiorentina ferma al palo. Que… -