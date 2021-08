Vaccini | Rezza | “Se vogliamo salvarci bisogna renderli accessibili anche ai Paesi più poveri”

(Di sabato 7 agosto 2021) “È necessario rendere accessibile il vaccino in tutti iai piùdi risorse. Abbiamo visto che le varianti come Beta, Gamma e Delta sono state la conseguenza della circolazione del virus income Sud Africa, Brasile e India. Sesalvare noi stessi è necessario rendere facile l’acceso aia tutti”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute Giovannidurante la conferenza stampa settimanale sui dati del monitoraggio dell’emergenza Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Su un'eventuale terza dose del vaccino ancora Rezza dice: 'E' importante, come dice l'Oms, che sia ... anche i più poveri, però non credo che ciò debba influenzare le scelte dei paesi che hanno... Invece i vaccini stanno funzionando, riducendo l'impatto sui reparti nonostante i 6 - 7.000 nuovi ... Rezza: 'Con Green pass estate quasi normale' ... Il debutto dell'obbligo di esibire il certificato per entrare in bar e ristoranti, musei, teatri e grandi spazi non ha avuto particolari intoppi. L'agenzia Ema: "Dati ancora insufficienti". Il ministero della salute: "Rivaccinare entro l'anno i più fragili"