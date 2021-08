Usa - Francia 87 - 82 con 29 di Durant: Dream Team al quarto oro consecutivo (Di sabato 7 agosto 2021) quarto oro consecutivo alle Olimpiadi , il settimo nelle ultime otto edizioni. Gli Stati Uniti delle star Nba si riprendono il trono del basket dopo il clamoroso flop al Mondiale grazie al successo 87 ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021)oroalle Olimpiadi , il settimo nelle ultime otto edizioni. Gli Stati Uniti delle star Nba si riprendono il trono del basket dopo il clamoroso flop al Mondiale grazie al successo 87 ...

Advertising

Eurosport_IT : Pechino 2008 ?? Londra 2012 ?? Rio 2016 ?? Tokyo 2020 ?? Il Team USA supera per 87-82 la Francia in finale e conquista… - SkySportNBA : Olimpiadi basket, Team USA-Francia 87-82: Durant decisivo, 4° oro in fila per gli States - RaiSport : ?? #Basket: oro agli #StatiUniti, #Francia ko 87-82 Top scorer #KevinDurant con 29 punti. per gli #Usa è il 4 titolo… - Eurosport_IT : STATI UNITI FORZA 4???? ?? Il Team USA batte 87-82 la Francia in finale e conquista il quarto oro olimpico consecuti… - sportface2016 : RT @Alenize82: Buongiorno #Italia! Ecco il nuovo podcast da #Tokyo2020 incentrato sulla finale per l'oro del #basket tra #USA e #Francia, a… -