Rimini | morta Gigliola Giorgini | “Mamma Ebe” aveva 88 anni

(Di sabato 7 agosto 2021), nota come “Ebe”, èoggi all’età di 88all’ospedale Infermi di. La fantomatica guaritrice, figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la “Santona di Carpineta”, è deceduta a causa di una neoplasia. I funerali saranno celebrati a Sant’Ermete, nel Riminese. Nata a Pian Del Voglio, nel Bolognese, nel 1933, insieme a diversi “adepti” riceveva persone che confidavano nelle sue presunte capacità di guarire con una medicinali, placebo e preghiere. La parabola giudiziaria dellaera ...

...per ragioni non meglio precisate e la notizia è stata rilanciata dal portale del Meeting di,... Mamma Ebe è/ Addio alla "Santona di Carpineta", stroncata da un tumore Antropologo e filosofo,...ieri all'età di 88 anni all'ospedale Infermi diuno dei personaggi più noti e controversi delle cronache giudiziarie di inizio secolo: Gigliola Giorgini, che tutti conoscevano come ...Gigliola Giorgini, nota come “Mamma Ebe”, è morta oggi all’età di 88 anni all’ospedale Infermi di Rimini. La fantomatica guaritrice, figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosci ...Morta Mamma Ebe, contestata santona Aveva 88 anni e all'anagrafe era conosciuta come Gigliola Giorgini. Ma tanti la ricordano come Mamma Ebe, santona di ...