Meloni attacca sul Green pass: «È un obbligo vaccinale mascherato per non risarcire in caso di problemi» (Di sabato 7 agosto 2021) Giorgia Meloni torna a criticare l’approccio dell’esecutivo di Mario Draghi in tema di vaccini anti Covid 19 e Green pass. «Non sarà che scelgono l’obbligo mascherato, invece che quello di legge, per non dover risarcire i cittadini in caso di problemi?», si chiede l’ex ministro in un’intervista al quotidiano La Stampa. Il Green pass, dice Meloni, «così come configurato è un obbligo vaccinale mascherato e non una misura di contenimento dell’epidemia». La ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Giorgiatorna a criticare l’approccio dell’esecutivo di Mario Draghi in tema di vaccini anti Covid 19 e. «Non sarà che scelgono l’, invece che quello di legge, per non doveri cittadini indi?», si chiede l’ex ministro in un’intervista al quotidiano La Stampa. Il, dice, «così come configurato è une non una misura di contenimento dell’epidemia». La ...

Advertising

EnricoAncillott : RT @GioFazzolari: Breve storia triste: Selvaggia Lucarelli attacca Giorgia #Meloni perché ha detto che in questi mesi abbiamo gli stessi mo… - Danaesse : De Luca contro governo Draghi: “Basta con le mezze misure, sì all’obbligo vaccinale”. Su Salvini e Meloni: “Sconcer… - pamy12001 : De Luca, lei sa benissimo che non si può obbligare nessuno ad un TSO sperimentale. A meno che non voglia assumersi… - AppostaMi : La #Pesciarola attacca Zingaretti e rimpiange Polverini e Storace. Faccia di bronzo. - FrancoZerlenga : Bravissimo : obbligo vaccinale Salvini e Meloni sono fascisti e per definizione sono irresponsabili demagoghi ma qu… -