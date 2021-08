Italiani bloccati dai Green pass, porte aperte ai migranti col Covid in Sicilia. L’ira della Meloni (Di sabato 7 agosto 2021) Salgono a cinque gli sbarchi a Lampedusa. Dopo il barcone con 89 persone a bordo, scortato dalla Guardia di finanza sino al molo Favaloro, sulla più grande delle Pelagie si sono registrati altri due approdi: quattro tunisini sono stati intercettati dalle Fiamme gialle, altri 25 migranti, tra cui una donna e tre minori accompagnati, dalla Capitaneria di porto. Si aggiungono agli altri 18 rintracciati stamani su due diverse imbarcazioni nelle acque antistanti l’isola. Per tutti è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola. Meloni: “Italiani alle prese col Green pass, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) Salgono a cinque gli sbarchi a Lampedusa. Dopo il barcone con 89 persone a bordo, scortato dalla Guardia di finanza sino al molo Favaloro, sulla più grande delle Pelagie si sono registrati altri due approdi: quattro tunisini sono stati intercettati dalle Fiamme gialle, altri 25, tra cui una donna e tre minori accompagnati, dalla Capitaneria di porto. Si aggiungono agli altri 18 rintracciati stamani su due diverse imbarcazioni nelle acque antistanti l’isola. Per tutti è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola.: “alle prese col, ...

Advertising

Marco02839896 : RT @Libero_official: Non solo #Reithera, anche chi ha ricevuto #Sputnik non può ottenere il #GreenPass: il calvario degli italiani bloccati… - maragiu85 : @gippu1 Da quanto non twittavi? È record? Quanti italiani sono stati bloccati nel 2021? Quanti con le iniziali GP? - Davide19663174 : @MicK_ele Si sono già dimenticati inoltre quando a Dicembre /gennaio in Italia era vietato l'ingresso a chi negli u… - CalabrLuigi : @Adnkronos I vaccini di adesso si sono rilevati non efficaci, I vaccini italiani perchè li avete bloccati? In Itali… - missbella_a : RT @Aly07_US_EU: Grazie a @SkyTG24 e a Marco Congiu per questo servizio #LoveIsNotTourism #liftthetravelban #visaholdersarenottourists #br… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani bloccati Stellantis: sarebbero 12.000 i lavoratori di troppo in Italia ... in riferimento a potenziali esuberi di personale nei poli produttivi italiani. Adesso bisogna ... Per carità, non si parla di licenziamenti, primo perché da mesi sono stati bloccati per via del Covid (...

Sudafrica: dal sogno alla cenere ... World Food Program e Save the Children carichi di aiuti umanitari sono stati bloccati per ... Noi italiani invece prima pensavamo al campionato di calcio e adesso siamo tutti al mare". L'operatore ...

"Siamo prigionieri". L'ira degli italiani bloccati negli Usa dalle regole sui visti la Repubblica Usb Civitavecchia: “Sorpresi dall’emendamento “blocca-centrali” della Regione” “Ammettiamo di essere rimasti davvero senza parole a seguito dell’approvazione in Consiglio regionale dell’emendamento “blocca-centrali”, inserito nella legge di bilancio, letteralmente “ostativo” di ...

USB: “L’emendamento “blocca-centrali” della Regione apre una nuova fase” CIVITAVECCHIA - Dall'USB Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo: "Ammettiamo di essere rimasti davvero senza parole a seguito dell’approvazione ...

... in riferimento a potenziali esuberi di personale nei poli produttivi. Adesso bisogna ... Per carità, non si parla di licenziamenti, primo perché da mesi sono statiper via del Covid (...... World Food Program e Save the Children carichi di aiuti umanitari sono statiper ... Noiinvece prima pensavamo al campionato di calcio e adesso siamo tutti al mare". L'operatore ...“Ammettiamo di essere rimasti davvero senza parole a seguito dell’approvazione in Consiglio regionale dell’emendamento “blocca-centrali”, inserito nella legge di bilancio, letteralmente “ostativo” di ...CIVITAVECCHIA - Dall'USB Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo: "Ammettiamo di essere rimasti davvero senza parole a seguito dell’approvazione ...