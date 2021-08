Hunger Games: le riprese del prequel nel 2022 (Di sabato 7 agosto 2021) Il presidente della Lionsgate Joe Drake ha rivelato alcuni nuovi dettagli sul loro imminente adattamento cinematografico del prequel di Hunger Games di Suzanne Collins, The Ballad of Songbirds and Snakes. Cosa sappiamo del prequel di Hunger Games? Drake, ha confermato che stanno pianificando di iniziare la produzione del progetto nella prima metà del 2022, che sarà ancora una volta diretta da Francis Lawrence, che ha diretto gli ultimi tre capitoli del franchise. Drake ha anche rivelato che il prequel incentrato su President Snow è attualmente sulla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Il presidente della Lionsgate Joe Drake ha rivelato alcuni nuovi dettagli sul loro imminente adattamento cinematografico deldidi Suzanne Collins, The Ballad of Songbirds and Snakes. Cosa sappiamo deldi? Drake, ha confermato che stanno pianificando di iniziare la produzione del progetto nella prima metà del, che sarà ancora una volta diretta da Francis Lawrence, che ha diretto gli ultimi tre capitoli del franchise. Drake ha anche rivelato che ilincentrato su President Snow è attualmente sulla ...

Advertising

wakandiane : TUTTI GLI HUNGER GAMES MIEI PROTETTI - lipsteria : però mi gasa un sacco bello haikyuu bello il gioco di squadra ma BELLI GLI HUNGER GAMES DEL CALCIO - MajestyCatsy : A sto punto divideteci per settori e facciamo partire gli Hunger Games, cazzata per cazzata ormai vale tutto - HirioPara : @FedericoFerdin1 @Mattia_Manca @masolinismo @matthewjumped Ah tipo gli Hunger games che si facciano fuori da soli allora - MEBsSoul : Di sicuro uno degli Hunger Games ma davvero non so quale -