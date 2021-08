Coronavirus: +170 casi in Piemonte ma nessun nuovo decesso: restano 8 i pazienti ricoverati nel novarese (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 170 (di cui 82, il 48,2%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 in Piemonte, pari allo 0,7% dei 24.967 tamponi eseguiti, di cui 20.709 antigenici. Lo ha ... Leggi su novaratoday (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 170 (di cui 82, il 48,2%, asintomatici) i nuovidi persone risultate positive al Covid - 19 in, pari allo 0,7% dei 24.967 tamponi eseguiti, di cui 20.709 antigenici. Lo ha ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 31 luglio 2021 • Attualmente positivi: 87.285 • Deceduti: 128.063 (+16) • Dimessi/Guariti: 4.134.6… - lanzillottaserg : Covid Coronavirus in Piemonte, il bollettino del 7 agosto: 170 positivi. Nessun decesso - NovaraToday : Coronavirus: +170 casi in Piemonte ma nessun nuovo decesso: restano 8 i pazienti ricoverati nel novarese - quotidianopiem : Covid Coronavirus in Piemonte, il bollettino del 7 agosto: 170 positivi. Nessun decesso - RadioGoldAl : Bollettino coronavirus: 170 nuovi casi in Piemonte e zero decessi -