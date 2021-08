Colto da malore mentre nuota in mare: salvato 70enne a Castellabate (Di sabato 7 agosto 2021) Si è temuto il peggio, oggi, a Santa Maria di Castellabate , dove un 70enne è stato Colto da malore mentre nuotava in mare. A dare l'allarme sono stati gli altri bagnanti che, resisi conto della ... Leggi su salernotoday (Di sabato 7 agosto 2021) Si è temuto il peggio, oggi, a Santa Maria di, dove unè statodava in. A dare l'allarme sono stati gli altri bagnanti che, resisi conto della ...

