Clio Make Up al settimo cielo: in arrivo la docu-serie sulla sua vita (Di sabato 7 agosto 2021) Il mondo della comunicazione digitale è ai suoi piedi da anni, ora la celebre influencer regina del mondo del trucco, Clio Make Up, apparirà in una docu-serie dedicata alla sua vita Leggi su comingsoon (Di sabato 7 agosto 2021) Il mondo della comunicazione digitale è ai suoi piedi da anni, ora la celebre influencer regina del mondo del trucco,Up, apparirà in unadedicata alla sua

Advertising

zazoomblog : Clio Make Up una grandissima novità: fan in estasi - #grandissima #novità: #estasi - nausicaaconduea : ma la versione di wish di clio make up? @figliodelnomade tu sai che fine ha fatto? - _userv : @Strow_Mania @daddydalbert Ti dedico il video di Clio Make up obeso di merda -