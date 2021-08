Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 6 agosto 2021 (Di sabato 7 agosto 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 6 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata in replica di Canzone Segreta ha totalizzato in media 1218 spettatori (9.31% di share); su Canale5 la serie tv Inès dell’Anima Mia ha avuto in media 1223 spettatori (8.41%). Il telefilm Chicago PD su Italia1 ha ottenuto 1249 spettatori (7.87%); su Rai2 il programma sportivo sulle Olimpiadi Il Circolo degli Anelli ha conquistato 1936 spettatori ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 7 agosto 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata in replica di Canzone Segreta ha totalizzato in media 1218 spettatori (9.31% di share); su Canale5 la serie tv Inès dell’Anima Mia ha avuto in media 1223 spettatori (8.41%). Il telefilm Chicago PD su Italia1 ha ottenuto 1249 spettatori (7.87%); su Rai2 il programma sportivo sulle Olimpiadi Il Circolo degli Anelli ha conquistato 1936 spettatori ...

