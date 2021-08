Traffico Roma del 06-08-2021 ore 07:30 (Di venerdì 6 agosto 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ancora poco Traffico in queste prime ore di venerdì 6 agosto sulle strade della capitale difficoltà sulla Pontina dove per un incidente si registrano code tra faccia su della Pontina Vecchia verso Latina attualmente si viaggia su una sola corsia spostiamoci sul grande raccordo dove sono possibili rallentamenti in carreggiata interna tra Appia e Ardeatina da segnalare al Circo Massimo gli spettacoli del Teatro dell’Opera possibili rallentamenti con chiusura delle strade dalle 20 in poi per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Valerio penna un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora pocoin queste prime ore di venerdì 6 agosto sulle strade della capitale difficoltà sulla Pontina dove per un incidente si registrano code tra faccia su della Pontina Vecchia verso Latina attualmente si viaggia su una sola corsia spostiamoci sul grande raccordo dove sono possibili rallentamenti in carreggiata interna tra Appia e Ardeatina da segnalare al Circo Massimo gli spettacoli del Teatro dell’Opera possibili rallentamenti con chiusura delle strade dalle 20 in poi per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Valerio penna un ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Scoppia una tubatura dell'acqua: corso Cavour chiuso al traffico, famiglie a secco e cantine allagate ... cantine allagate, strada chiusa con intervento di polizia locale e vigili del fuoco , traffico in ... via Morbiducci e inizio di via Roma quindi, le famiglie che risiedono in quegli edifici restano di ...

Green pass al bar, non al lavoro Escluso il traffico regionale e locale. La misura entrerà in vigore il 1 settembre. Il certificato ... La Polizia postale, che lavora su delega della Procura di Roma, sta analizzando i dati, sui file di ...

Scoppia una tubatura dell'acqua: corso Cavour chiuso al traffico, famiglie a secco e cantine allagate MACERATA - Scoppia una conduttura idrica dell’Apm, allagata la parte iniziale di corso Cavour, famiglie che restano per ore senza acqua, cantine allagate, strada chiusa con intervento ...

