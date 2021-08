Tokyo 2020 | Chiellini esulta per la 4×100 e cita Allegri | “Tortu muso”

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - zazoomblog : Tokyo 2020 ori e record: Casa Italia esplode di gioia – Video - #Tokyo #record: #Italia #esplode - SimonaSr29 : Olimpiadi Tokyo 2020, judoka israeliana abbraccia avversaria saudita dopo averla messa ko | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

- Un urlo di gioia per la famiglia, ma anche per se stesso e tutti quelli che l'hanno assistito fino alla vittoria nel tempio delle arti marziali, il Nippon Budokan. La nona medaglia d'oro dell'...Commenta per primo Saranno Brasile e Spagna a giocarsi la medaglia d'Oro al torneo di calcio maschile di. Rispettati i pronostici della vigilia, che davano le due squadre favorite per la vittoria della competizione e in vista del match di sabato mattina le quote dei bookmaker sono in grande ...Olimpiadi, i complimenti di Draghi e Mattarella dopo l'oro nella staffetta 4x100. Tokyo 2020, il medagliere LIVE. Malagò: "Emozioni forti dopo la sofferenza" "Sono orgoglioso di ...Infranto il record di medaglie olimpiche: la quota 40 ventilata dal Presidente CONI Malagò non è più un miraggio ...