The Suicide Squad: le scene dopo i titoli di coda spiegate da James Gunn (Di venerdì 6 agosto 2021) James Gunn, regista di The Suicide Squad, ha spiegato il legame tra le scene dopo i titoli di coda e ciò che accadrà in altri angoli del DC Extended Universe. James Gunn, regista di The Suicide Squad, ha spiegato il legame tra le scene dopo i titoli di coda e ciò che accadrà in altri angoli del DC Extended Universe. Il suo film è tra i pochi del franchise ad avere momenti aggiuntivi, e in un'intervista concessa al sito ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 agosto 2021), regista di The, ha spiegato il legame tra ledie ciò che accadrà in altri angoli del DC Extended Universe., regista di The, ha spiegato il legame tra ledie ciò che accadrà in altri angoli del DC Extended Universe. Il suo film è tra i pochi del franchise ad avere momenti aggiuntivi, e in un'intervista concessa al sito ...

Advertising

Variety : ?? John Cena came in costume for #TheSuicideSquad premiere ?? - soslalisa : RT @LDN0327: The Suicide Squad debutta con 600 mila euro, il box office oltre il milione 5 – #BLACKPINK: #THEMOVIE: 27.238 euro (2.720 sp… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad: le scene dopo i titoli di coda spiegate da James Gunn - badtasteit : #TheSuicideSquad: missione suicida, la videorecensione - Ash71Pietro : The Suicide Squad: curiosità sul film e le cover a fumetti di “Suicide Squad 2” -