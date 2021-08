Roma, Damsgaard nel mirino: pronte due contropartite tecniche (Di venerdì 6 agosto 2021) Ha stupito tutti nella scorsa stagione Mikkel Damsgaard. Adesso, dopo un’Europeo giocato da protagonista, stanno arrivando gli interessamenti di tanti top club. Tra tutte le squadre, la più interessata sembra la Roma: Tiago Pinto è pronto al grande colpo. Come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi hanno sondato Andrè-Frank Anguissa e Delaney, ma entrambi non sono alla portata delle casse del club. Per Damsgaard, invece, la Roma sarebbe disposta a inserire Florenzi o Diawara, o entrambi, nella trattativa. LEGGI ANCHE: Lukaku, l’Inter pone le condizioni: la situazione L'articolo proviene da Rompipallone - ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Ha stupito tutti nella scorsa stagione Mikkel. Adesso, dopo un’Europeo giocato da protagonista, stanno arrivando gli interessamenti di tanti top club. Tra tutte le squadre, la più interessata sembra la: Tiago Pinto è pronto al grande colpo. Come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi hanno sondato Andrè-Frank Anguissa e Delaney, ma entrambi non sono alla portata delle casse del club. Per, invece, lasarebbe disposta a inserire Florenzi o Diawara, o entrambi, nella trattativa. LEGGI ANCHE: Lukaku, l’Inter pone le condizioni: la situazione L'articolo proviene da Rompipallone - ...

