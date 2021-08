Prima giornata Ligue 1 2021/2022: programma, date, orari e tv (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Lille per confermarsi campione, il Paris Saint-Germain, con tutte le sue stelle, vuole invece riprendersi il trono di Francia: oggi comincia la Ligue 2021/2022, con ben cinque partite in diretta su Sky Sport. Assegnato il primo trofeo ufficiale della stagione, con la vittoria nella Supercoppa dei campioni in carica proprio sui rivali parigini, il campionato riparte venerdì 6 agosto con Monaco e Nantes. Sabato 7 agosto sarà il turno di Troyes-Paris Saint Germain, mentre domenica si giocherà Metz-Lille. Di seguito il programma della Prima giornata. VENERDI’ 6 AGOSTO ore 21:00 – ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Lille per confermarsi campione, il Paris Saint-Germain, con tutte le sue stelle, vuole invece riprendersi il trono di Francia: oggi comincia la, con ben cinque partite in diretta su Sky Sport. Assegnato il primo trofeo ufficiale della stagione, con la vittoria nella Supercoppa dei campioni in carica proprio sui rivali parigini, il campionato riparte venerdì 6 agosto con Monaco e Nantes. Sabato 7 agosto sarà il turno di Troyes-Paris Saint Germain, mentre domenica si giocherà Metz-Lille. Di seguito ildella. VENERDI’ 6 AGOSTO ore 21:00 – ...

Advertising

CottarelliCPI : Oggi per me giornata di mare a Bibione, la prima località in Italia che ha vietato il fumo in spiaggia. Talvolta la… - FIGCfemminile : CI SIAMO ?? ?? Ecco il calendario della #SerieAFemminile @TIM_vision 2021/2022 ?????? Partiamo con la prima giornata… - Coninews : Sarà una lunga giornata olimpica. Il programma si apre già prima della mezzanotte per chiudersi nel pomeriggio con… - RaRobyscorpione : RT @CottarelliCPI: Oggi per me giornata di mare a Bibione, la prima località in Italia che ha vietato il fumo in spiaggia. Talvolta la libe… - Francidt : RT @CottarelliCPI: Oggi per me giornata di mare a Bibione, la prima località in Italia che ha vietato il fumo in spiaggia. Talvolta la libe… -