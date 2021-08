Advertising

sportli26181512 : L'Udinese supera 4-0 il Cjarlins Muzane: in gol Micin, Arslan e Okaka: I friulani esordiranno in Coppa Italia vener… - CalcioPillole : Tante le amichevoli giocate oggi: la #Roma pareggia contro il #Siviglia per 0-0, l'#Atalanta supera il #Pordenone p… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese supera

Corriere dello Sport

UDINE - L'4 - 0 il Cjarlins Muzane ( 3' e 58' Micin , 16' Arslan , 36' Okaka ) e prosegue la sua marcia di avvicinamento all'esordio in Coppa Italia, previsto per la sfida casalinga con l' Ascoli ...il muro dei cento anche l'israeliana Linoy Ashram (totale 103.100), seguita dalle due ... L'aviere italiano, allenato all'da Spela Dragas, non riesce a rientrare tra le migliori 10 ...UDINE - L'Udinese supera 4-0 il Cjarlins Muzane (3' e 58' Micin, 16' Arslan, 36' Okaka) e prosegue la sua marcia di avvicinamento all'esordio in Coppa Italia, previsto per la sfida casalinga con l'Asc ...UDINE - L'Udinese supera 4-0 il Cjarlins Muzane (3' e 58' Micin, 16' Arslan, 36' Okaka) e prosegue la sua marcia di avvicinamento all'esordio in Coppa Italia, previsto per la sfida casalinga con l'Asc ...