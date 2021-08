L'Rt in Italia è stabile a 1,56, l'incidenza sale a 68 casi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Resta stabile a 1,56 l'indice Rt in Italia, contro l'1,57 della scorsa settimana, mentre sale l'incidenza settimanale che passa da 58 a 68 casi per centomila abitanti. È quanto si apprende dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdì. Leggi su agi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Restaa 1,56 l'indice Rt in, contro l'1,57 della scorsa settimana, mentrel'settimanale che passa da 58 a 68per centomila abitanti. È quanto si apprende dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdì.

