Green pass Italia, Landini: "Non può servire per licenziare"

Il Green pass in Italia, obbligatorio da oggi per alcune attività, "non può servire né per licenziare le persone né per demansionarle né per ridurre lo stipendio". E' quanto afferma il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a proposito del certificato verde nei luoghi di lavoro. Riferendo degli esiti dell'incontro con i ministri del Lavoro Andrea Orlando e della Salute Roberto Speranza al Tg3, Landini dice: "Abbiamo proposto di fare una campagna straordinaria di informazione sui vaccini nei luoghi di lavoro e nel Paese, ma non servono forzature e non può ..."

