Advertising

fattoquotidiano : E intanto la Sardegna sarebbe in zona gialla [di Giacomo Salvini] - istsupsan : ??? #COVID19, CON L'INTRODUZIONE DELLE 'ZONE' EVITATI 25MILA #RICOVERI SOLO NEL PRIMO MESE ??Ridotto Rt ??13-19% zona… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Covid, zona gialla, quali regioni sono a rischio? I dati su ricoveri e terapie intensive - LeleBassetto : @Andyphone @Gianlucaimpa @fido6362 @Agenzia_Ansa Sì, ma nessuno ha mai detto che il vaccino sia efficace al 100% (n… - bizcommunityit : Vacanze, cosa cambia se una Regione torna in zona gialla: le regole -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

Ora, però, qualche area vede i numeri in aumento e potrebbe rischiare un passaggio dallabianca alla. Molto probabilmente non ci saranno cambiamenti da lunedì prossimo. Ma non sono ...Alcune regioni sono vicine al raggiungimento delle soglie fissate per il passaggio in: quali sono quelle a rischio? Con i nuovi parametri che classificano i territori in aree di rischio, i dati da tenere in considerazione non sono più quelli relativi ai contagi bensì ai ...In vista del picco maggiore di afflusso nelle località turistiche e del grande esodo di agosto, c’è allarme per alcune Regioni a causa dell’aumento dei ricoveri in ...Alcune regioni potrebbero passare in zona gialla. Cosa cambia per chi ha prenotato le vacanze in regioni che lasceranno la fascia bianca?