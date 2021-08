'Serve il green pass per la spiaggia?' I dubbi dei turisti negli hotel di Lignano (Di giovedì 5 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Grado e Lignano si uniscono alla protesta del mare:… Terrazza a Mare di Lignano cambierà look, 8 milioni… La crisi morde a Lignano, ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 5 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Grado esi uniscono alla protesta del mare:… Terrazza a Mare dicambierà look, 8 milioni… La crisi morde a, ...

Advertising

RegLiguria : ?? GREEN PASS, ISTRUZIONI PER L'USO Dal #6agosto il #GreenPass sarà obbligatorio per entrare in luoghi al chiuso, c… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - giorgio_gori : #Greenpass , i bar e ristoranti di #Bergamo: 'Felici di collaborare se serve a scongiurare chiusure' - DANY303P : RT @AzzurraBarbuto: Perché la Fusani non risponde alla domanda: è vero o non è vero che i vaccinati contagiano e si infettano come i non va… - Wilson55142375 : RT @AzzurraBarbuto: Perché la Fusani non risponde alla domanda: è vero o non è vero che i vaccinati contagiano e si infettano come i non va… -