Incendio di vaste proporzioni a Jesi | bruciano ettari di vegetazione

Un Incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nelle campagne di Jesi, in zona Colle Onorato, al confine con Montesecco e Montecappone. Il fuoco sta bruciando sterpaglie e si sta propagando rapidamente a causa del vento forte e delle alte temperature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 4 squadre e l'elicottero, con l'autobotte ferma nei pressi del ristorante Tabano. Vista l'emergenza, è stato richiesto il supporto del Canadair e dell'elicottero della Protezione civile regionale. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

