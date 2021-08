Il cinema horror? Una classica (e vecchia!) storia estiva (Di giovedì 5 agosto 2021) Come ogni estate gli horror riempiono la programmazione di sale e arene, ma anche delle piattaforme streaming. Ne abbiamo scelti un paio che ci dicono molto sui nostri tempi. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Come ogni estate gliriempiono la programmazione di sale e arene, ma anche delle piattaforme streaming. Ne abbiamo scelti un paio che ci dicono molto sui nostri tempi.

Advertising

kfriedstripper : +critica cinematografica si basa su “ouija” o t or d beh spoiler quello è trash cinema non horror. tra l’altro è un… - POPCORNTVit : M. Night Shyamalan rivela che Spielberg gli ha chiesto di girare un Indiana Jones horror - DarksiderCinema : Da domani al cinema troverete, distribuito da @notoriousitalia, il film #horror #LaCasaInFondoAlLago, singolare… - CinemApp_Cinema : La nuova serie limitata antologica in Italia dall'8 settembre, seguita ad ottobre dalla decima stagione Double Feat… - GianlucaOdinson : Scream: i registi ci dicono come sarà il reboot del cult horror di Wes Craven -