CORSPORT- Napoli, Mandava supera Emerson Palmieri: ma Giuntoli ha il suo preferito (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato Napoli, con la ricerca di un terzino sinistro sempre in primo piano. Gli azzurri numericamente non hanno falle, ma Mario Rui non convince al 100% e Ghoulam non offre garanzie di tenuta fisica. Nei giorni scorsi è stato scritto che proprio Ghoulam è pronto a tornare in anticipo sui campi da gioco, a cominciare da oggi al ritiro di Castel di Sangro. Il rientro del terzino algerino offre una soluzione in più a Spalletti, ma tutto dipenderà da come riuscirà a reagire dopo l’ennesima operazione. Napoli su Tsimikas: il preferito di GiuntoliNapoli, terzino sinistro: sagome in fila Secondo quanto ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato, con la ricerca di un terzino sinistro sempre in primo piano. Gli azzurri numericamente non hanno falle, ma Mario Rui non convince al 100% e Ghoulam non offre garanzie di tenuta fisica. Nei giorni scorsi è stato scritto che proprio Ghoulam è pronto a tornare in anticipo sui campi da gioco, a cominciare da oggi al ritiro di Castel di Sangro. Il rientro del terzino algerino offre una soluzione in più a Spalletti, ma tutto dipenderà da come riuscirà a reagire dopo l’ennesima operazione.su Tsimikas: ildi, terzino sinistro: sagome in fila Secondo quanto ...

Advertising

CorSport : #Politano e #Insigne, botta e risposta sul rigore sbagliato a Cracovia ?? - salvione : Spalletti elogia il suo Napoli: 'Ho visto la reazione giusta' - infoitsport : CorSport: mercato Napoli, per il centrocampo spunta l'idea Obiang (Sassuolo) - ilNapolista - CorSport : Il #Napoli ribalta il #WislaCracovia 2-1: in gol #Politano e #Machach ?? - CorSport : #Napoli, #Tacchinardi: 'Non so vedere #Insigne con un'altra maglia' -